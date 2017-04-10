Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Başakşehir, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti, şampiyonluk mücadelesinde pes etmeyeceğini kanıtladı. Adebayor hat-trick yaparken, Mustafa Pektemek de skoru belirleyen golü attı. Galatasaray takım halinde maç boyunca adeta döküldü ve taraftarını çıldırtan bir performans sergiledi.



Başakşehir resital sundu!



Süper Lig'de haftanın merakla beklenen maçlarından biri olan Başakşehir - Galatasaray mücadelesinde, Abdullah Avcı'nın öğrencileri adeta futbol ersitali sundu.



Maçın başından sonuna kadar karşılaşmayı domine eden, sağlı sollu ortalarla, içeriye penetrelerle Galatasaray'ı darmadağın eden Başakşehir, bu oyunu skora da yansıtmayı başardı ve 4-0'la müthiş bir galibiyet aldı.







Emmanuel Adebayor yaptığı hat-trick'le maça damga vururken Visca harika çalımları ve şutlarıyla, Pektemek de 86'da attığı güzel golle beğeni topladı.



Tudor'un geçtiğimiz haftalarda 'Sorunlar halledildi' dediği savunma hattı nakavt olurken, Hırvat teknik adam son 20 dakikada yedek bıraktığı Sneijder ve Podolski'yi oyuna aldı ancak artık çok geçti.







Maçtan dakikalar...



2. dakikada Galatasaray gole yaklaştı.Bruma soldan ceza alanına girdi, içeriye çıkardı ancak Yasin Öztekin müsait pozisyonda iyi vuramadı ve top auta gitti.



5. dakikada ise Başakşehir çok tehlikeli geldi. Galatasraay savunması çıkarken topu kaptırdı. Araya giren Cengiz Ünder, soldan içeriye çıkardı, Mossoro'nun ceza alanı içindeki gelişine vuruşu az farkla auta gitti.



Adebayor'dan rahat gol!



11. dakika Başakşehir, Adebayor'un golüyle 1-0 öne geçti.







Junior Caiçara'nın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde Semih Kaya'dan seken top altıpasın sağ tarafında Marcio Mossoro'ya geldi. Marcio Mossoro, bekletmeden pasını Emmanuel Adebayor'ya çıkardı ve tecrübeli forvet kariyerinin en kolay gollerinden birini attı, topu boş kaleye yolladı. Semih Kaya'dan büyük hata...



Başakşehir geliyor



22'de Marcio Mossoro, bomboş sağ kanattan ortasını yaptı. Alexandu Epureanu, altıpas önünde kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.



Epureanu rahat pozisyonda kafayı istediği gibi vurabilse ikinci gol kaçınılmazdı.



İkinci gol kaçtı



35'te Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı.







Sağ kanattan Mossoro'nun ortasında arka direkte Cengiz Ünder çok güzel vurdu ancak Muslera, bu önemli pozisyonda başarılıydı.



Bu sefer gol! Yine Adebayor!



44. dakikada Adebayor, Başakşehir'i 2-0 öne geçiren golü attı.



Sağ kanattan Caiçara'nın müthiş ortasında Adebayor, kafayı çok güzel vurdu, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı.



Başakşehir özellikle sağ kanattan bu tür ortaları ilk 45 dakika çok denedi ve sonunda golü buldu.



İlk yarı 2-0 Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.



50. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı ancak havalanan topa yay üstünden Visca harika bir şut çıkardı, top az farkla yandan auta gitti.







​Visca'dan harika şut...



Visca getirdi, Adebayor attı: 3-0



60'ta Adebayor hat-trick yaptı ve skoru 3-0'a getirdi.



Sağ kanattan bindiren Visca, harika bir çalımla Ahmet Çalık'ı geçti. Visca'nın kalenin adeta dibinden şutunu Muslera çeldi ancak havalanan topa altıpasta Adebayor iyi yükseldi ve kafayla golü attı.



73'te Lukas Podolski'nin sağ kanattan ortasında Eren Derdiyok ceza alanı içinde rakibinin üzerinden kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.



Adebayor alkışlarla...



77'de Medipol Başakşehir'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşti. Günün başarılı ismi Emmanuel Adebayor yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.



Pektemek'ten harika gol



86'da Medipol Başakşehir, Mustafa Pektemek'in golüyle skoru 4-0 yaptı.



Mahmut Tekdemir'in uzun pasıyla savunmanın arkasına çok iyi sarkan Mustafa Pektemek, kalesini terk eden Fernando Muslera'dan sıyrıldı.



Başarılı forvet, sol kanattan ceza alanı içine girdikten sonra boş kaleye golü attı.

