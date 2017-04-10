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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.

Spor / 10 Nisan 2017 Pazartesi 15:38
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe 23 Nisan Pazar günü 19.00'da deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmayı Akhisar Belediyespor karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon ile tamamlarken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 11 Nisan Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

FenerbahçeGalatasaray


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