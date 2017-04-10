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Çankaya’dan Ankaragücü’ne tek kuruş çıkmadı!

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Ankaragücü’ne yardım yapılması için önerge vererek şov yapan CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, kendi ilçesinden tek kuruş yardım dahi çıkartamadı.

Spor / 10 Nisan 2017 Pazartesi 11:15
Çankaya’dan Ankaragücü’ne tek kuruş çıkmadı!

CHP Çankaya İlçe Başkanı ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Selçuk Dereli mart ayında gerçekleşen Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü'ne 5 milyon TL yardım yapılması için önerge verdi.

'Spor adamı olarak Ankaragücü'ne gerçekten Ankara'da hakettiği anlamda katkı sunulmadığı düşüncesindeyim' diyen Dereli'ye cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez, 'Çankaya Belediyesi kendi meclisinden 1 milyon yardım kararı alır ise, Yenimahalle yine 1 milyon karar alır ise, Etimesgut ve Polatlı alır ise, biz de onların toplamı kadar buradan bir yardım almak üzere sizin meclis kararlarınızı beklemek üzere, önergeleri kabul ederiz. Değilse, spor kulübü üzerinden bile siyaset yapmanın doğru olmadığını bağıra bağıra söylüyorum. Kendi meclislerinizden bu kararı alın gelin, toplamı kadarını da Büyükşehir'den geçirmek üzere söz veriyorum' dedi.

YARDIM ÇIKMADI

Ankaragücü'ne yardım konusunu siyasi şova çeviren Dereli ile Ölmez arasındaki bu diyalogun ardından gözler Çankaya Belediyesi'nin bu ayki meclisine çevrilmişti.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı atağı kendi belediyesinin meclisinde yapamayan CHP Çankaya İlçe Başkanı Dereli, Ankaragücü için tek kuruş dahi yardım çıkartamadı.

İlçe belediyelerinin Ankaragücü'ne yardım yapmaması Büyükşehir'den gelecek yardımı da zora soktu.


Yoluna dolu dizgin devam eden Ankaragücü'nün Tuzlaspor ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçtan bir görüntü.

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