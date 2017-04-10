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Amatör maçta 'evet' pankartı

Nevşehir 1.amatör lig play off final maçında Çat Gençlikspor, Suvermez Kalespor maçı öncesinde taraftarlardan büyük alkış alan bir pankart ile sahaya çıktı.

Spor / 10 Nisan 2017 Pazartesi 14:27
Amatör maçta 'evet' pankartı

1.amatör lig play off final karşılaşması öncesinde Çat Gençlikspor takımı “15 Temmuz’u unutmadık değil mi” pankartı ile sahaya çıkarken Çat Gençlikspor taraftarları ise tribünlere “Evet, Evet,Evet” pankartı açtı. Çat Gençlikspor ve taraftarlarının açmış olduğu bu pankart maçı izlemeye gelen taraftarlarca da uzun süre alkışlanması dikkatlerden kaçmadı.

Müsabaka sonrasında ise her iki takımın futbolcuları maç öncesinde çıkılan pankart ile fotoğraf çektirdi.

Play Off


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