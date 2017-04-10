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Advocaat'tan Aslan'a yakın markaj

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti.

Spor / 10 Nisan 2017 Pazartesi 20:20
Advocaat'tan Aslan'a yakın markaj

Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir maçını önemli bir isim de takip etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızıları izledi. Advocaat, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü Galatasaray ile TT Arena'da oynayacağı mücadele öncesinde sarı-kırmızılıları yakından takip etti.

Dick AdvocaatFenerbahçeFatih TerimGalatasaray


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