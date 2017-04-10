Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir maçını önemli bir isim de takip etti.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızıları izledi. Advocaat, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü Galatasaray ile TT Arena'da oynayacağı mücadele öncesinde sarı-kırmızılıları yakından takip etti.

