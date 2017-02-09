Ryan Babel Beşiktaş tarihine geçti!

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Ryan Babel, siyah-beyazlı takımda forma giyen ilk Hollandalı futbolcu oldu.
Ocak ayı transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, Ryan Babel, Matej Mitrovic, Ersan Gülüm ve Demba Ba'yı kadrosuna dahil etti.
Bu isimlerden Babel, siyah-beyazlıların tarihindeki ilk Hollandalı futbolcusu oldu.
1966-67 sezonundan itibaren kadrosua yabancı futbolcular katmaya başlayan siyah-beyazlılar, bugüne kadar 40'a yakın ülkeden 130'a kadar transfer gerçekleştirdi.
İzlanda, Peru, Tunus, Ukrayna ve Kanada gibi farklı ülkelerin futbolcuları Beşiktaş'a formasını giyerken, Hollandalı oyuncuların yolu siyah-beyazlılarla kesişmemişti.
Macar Tibor Szalay ve Joe Erwin Kuzman, Beşiktaş tarihinin ilk yabancı oyuncuları olarak tarihe geçerken, Ryan Babel de siyah-beyazlıların ilk Hollandalılısı olarak tarihdeki yerini aldı.