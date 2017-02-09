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Robin Van Persie hakkında suç duyurusu

Beşiktaş Kongre üyesi, avukat Ömeralp Pulatoğlu, Fenerbahçeli Robin Van Persie hakkında, maçta elini şortuna sokması ve dilini çıkarması nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Spor / 9 Şubat 2017 Perşembe 11:29
Robin Van Persie hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu avukatlarından Beşiktaş Kongre üyesi Ömeralp Pulatoğlu, Pazar günü Vodafone Arena Stadı'na oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe maçında toplum değerlerini aşağıladığı iddiasıyla ünlü futbolcu Robin Van Persie hakkında suç duyurusunda bulundu.

Persie'nin söz konusu maçta taraftara dilini çıkardığını ve elini şortunun içine sokarak toplumun birçok kesiminden tepki aldığını belirten avukat Pulatoğlu, suç duyurusunda dilekçesinde, “Şüphelinin hareketleri sonucunda büyüyen olaylar, stadyum içinde yaralamalara kadar varan olaylara sebebiyet vermiştir” ifadelerini kullandı.

Pazar günü statta yaşanan olayların bugün bile tartışılmakta olduğunu dile getiren avukat Pulatoğlu dilekçesinin devamında, “Sayın Başsavcılığınızca da malum olan olaylara sebebiyet veren ve bizzat kendisi dile çıkarmak ve elini şortunun içine sokarak toplumun belli bir kesimine karşı yapmış olduğu hareket sebebiyle, şüpheli hakkında kamu davası açılmasını talep etmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Dilekçede Persie'nin, “Kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından cezalandırılmasını istendi.

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