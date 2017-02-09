Olaylı derbinin faturası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin cezalarını açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Van Persie, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve Siyah Beyazlı futbolcu Dusko Tosic ile ilgili kararlarını açıkladı.
Açıklanan cezalar şöyle;
Fenerbahçeli futbolcu Van Persie'ye, 3 maç men,
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e, 1 maç men.
Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'e, 4 maç men
Beşiktaş'a 1 maç kendi evinde seyircisiz oynama cezası verildi (Kupada)
Beşiktaş'a derbi mücadelesindeki saha olayları nedeniyle 1 resmi maçı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verildi. Hakemlere yönetlik hakareti ve saldırısı nedeniyle Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak'a 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.