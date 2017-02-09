Olaylı derbinin faturası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Van Persie, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve Siyah Beyazlı futbolcu Dusko Tosic ile ilgili kararlarını açıkladı.



Açıklanan cezalar şöyle;



Fenerbahçeli futbolcu Van Persie'ye, 3 maç men,



Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e, 1 maç men.



Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'e, 4 maç men



Beşiktaş'a 1 maç kendi evinde seyircisiz oynama cezası verildi (Kupada)



Beşiktaş'a derbi mücadelesindeki saha olayları nedeniyle 1 resmi maçı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verildi. Hakemlere yönetlik hakareti ve saldırısı nedeniyle Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak'a 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.