Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray'dan 4 gollü prova

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesislerinde oynadığı hazırlık maçında Eyüpspor’u 4-0 mağlup etti.

Spor / 9 Şubat 2017 Perşembe 16:23
Galatasaray'dan 4 gollü prova

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçı öncesinde Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Eyüpspor ile antrenman maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesislerinde 30'ar dakikalık iki devre halinde gerçekleştirilen karşılaşmaya Batuhan Şen, Luis Cavanda, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Martin Linnes, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Sinan Gümüş, Kerem Çalışkan, Garry Rodrigues ve Berk İsmail Ünsal ilk 11'i ile başladı.

Mücadeleyi Galatasaray 4-0 kazanırken golleri Kerem Çalışkan, Hakan Balta, Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues kaydetti.

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Metin OktayHakan BaltaMartin LinnesSinan GümüşGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar