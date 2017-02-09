Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçı öncesinde Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Eyüpspor ile antrenman maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesislerinde 30'ar dakikalık iki devre halinde gerçekleştirilen karşılaşmaya Batuhan Şen, Luis Cavanda, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Martin Linnes, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Sinan Gümüş, Kerem Çalışkan, Garry Rodrigues ve Berk İsmail Ünsal ilk 11'i ile başladı.



Mücadeleyi Galatasaray 4-0 kazanırken golleri Kerem Çalışkan, Hakan Balta, Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues kaydetti.



Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.



