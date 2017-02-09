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Galatasaray'da kaos çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, "Ben stoper ve forvet isterken yönetim kanat bolluğu yaşayan takıma aldığı oyuncuyu oynatmamı istiyor." diye isyan etti.

Spor / 9 Şubat 2017 Perşembe 11:10
Galatasaray'da kaos çıktı

Galatasaray'da tam bir Garry Rodrigues, kaosu yaşanıyor... yönetim kurulunda alınan ve Levent Nazifoğlu aracılığıyla iletilen 'hoca Rodrigues'i de oynatsın' ultimatomuna Hollandalı teknik adamdan sert cevap geldi.

Jan Olde Riekerink, yönetimin Rodrigues tavsiyesi üzerine, Nazifoğlu'na 'takımın en çok gol atan oyuncusu Yasin'i mi keseyim, takımın en iyi futbolcusu Bruma'yı mı?.. ben stoper ve forvet isterken yönetim kanat bolluğu yaşayan takıma aldığı oyuncuyu oynatmamı istiyor...' çıkışını yaptı.



BrumaGalatasaray


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