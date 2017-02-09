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Efes'ten müthiş geri dönüş!

THY Euroleague 22. hafta maçında Anadolu Efes, EA7 Olimpia Milano’yu konuk etti. Karşılaşma Anadolu Efes’in 90-86 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor / 9 Şubat 2017 Perşembe 23:13
Efes'ten müthiş geri dönüş!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. hafta maçında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini 90-86 yendi.

Anadolu Efes, bu sonuçla ligde 11. galibiyetini elde ederken, İtalya temsilcisi ise 15. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan EA7 Emporio Armani Milan, boyalı alanda bulduğu sayılarla 2. dakikada 10-0 öne geçti. Hücumda dağınık bir görüntü ortaya koyan ve ilk 6 dakikayı aşkın sürede sadece 5 sayı üreten Anadolu Efes karşısında Hickman ve Sanders ile skor bulan konuk ekip, 7. dakikada farkı 16 sayıya (5-21) çıkardı. Anadolu Efes sonradan oyuna dahil olan Heurtel ve Honeycutt'un basketleriyle farkı kapatmaya çalışırken, konuk ekip ilk periyodu 27-15 üstün geçti.

İkinci periyoda da etkili başlayan İtalyan ekibi, yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Anadolu Efes karşısında Dragic, Raduljica ve Sanders ile sayı üretmeye devam etti ve 16. dakikada farkı 19 sayıya (27-46) kadar çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, Granger, Kirk ve Heurtel'in basketleriyle dönüş yapmaya çalışırken, EA7 Emporio Armani Milan soyunma odasına da 54-40 üstün gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına Brown, Cedi Osman ve Granger'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı 9 sayıya (50-59) indirdi. Taraftarının da desteğiyle baskılı bir mücadele sergileyen lacivert-beyazlı ekip, dış atışlarda Honeycutt ve Thomas ile bulduğu sayılarla farkı hızla eritmeye başladı ve son çeyreğe 5 sayı (69-74) geride girdi.

Son periyoda Thomas ve Doğuş Balbay'ın basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 31. dakikada skoru eşitledi: 74-74. Daha sonra kritik top kayıpları yapan lacivert-beyazlı takım karşısında üstünlüğü tekrar eline geçiren EA7 Emporio Armani Milan, son 3 dakikaya 85-80 önde girdi. Bitime 1 dakika 46 saniye kala Heurtel'in sayılarıyla tekrar skoru eşitleyen (85-85) Anadolu Efes, Doğuş Balbay'ın smacıyla son dakikaya girilirken 87-85 öne geçti. Son dakikadaki taktik faullerde rakibine üstünlüğünü kabul ettiren lacivert-beyazlı ekip, karşılaşmadan 90-86 galip ayrıldı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Miguel Perez Perez (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Petri Mantyla (Finlandiya)

Anadolu Efes: Granger 12, Paul, Cedi Osman 7, Brown 9, Dunston 1, Heurtel 17, Honeycutt 16, Doğuş Balbay 9, Thomas 8, Kirk 11

EA7 Emporio Armani Milan: Hickman 9, Kalnietis 15, Sanders 18, Macvan 6, Raduljica 11, Mclean 11, Dragic 10, Cinciarini, Simon 4, Pascolo 2, Fontecchio

1. Periyot: 15-27
Devre: 40-54
3. Periyot: 69-74

EfesMilanoBrownDoğuş


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