Dünya futbolunda Messi öncesi ve sonrası

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Athletic Bilbao karşısında frikikten fileleri havalandıran Messi son olarak, kariyerindeki 27. frikik gölünü atıp kulüp tarihine geçti.



Hem Barcelona hem de La Liga'da performansı ve attığı gollerle adından söz ettiren yıldız oyuncu sadece top koşturduğu ülkede değil, dünya futbolunda da pek çok rekoru geride bıraktı. Messi, La Liga'da en çok gol atan, bir sezonda en fazla fileleri havalandıran, Barcelona'da en çok gol kaydeden, en fazla 'Altın Top' (Ballon d'Or) ödülünü kazanan oyuncu olmak üzere birçok farklı kulvarda rekor kırdı.



- La Liga'da ondan fazla gol atan yok



Avrupa'nın 5 büyük futbol liginden biri olan La Liga'da, en faz gol atan futbolcu unvanı Arjantinli yıldıza ait.



Athletic Bilbao'da 15 sezon oynayan ünlü futbolcu Telmo Zarra 253 golle La Liga tarihinin en fazla gol atan ismiydi. Ancak 29 yaşındaki Messi, La Liga'da kaydettiği 328 gollü İspanyol Zarra'nın şimdiden 75 gol üzerinde yer alıyor.



Arjantinli futbolcu, Telmo Zarra'nın bir başka kulvardaki rekorunu da kırdı. Zarra'nın daha önce 31 'hat-trick'le rekor kırdığı İspanya'da, Messi'nin 37 'hat-trick'i bulunuyor.



Dünya futbolunda da pek çok rekoru kırmayı başaran Messi, bir sezonda ve bir yılda en fazla gol atan futbolcu olarak zirvede yer alıyor. Messi, bir sezonda 73 gol atarak bu alanda bir önceki rekoru elinde tutan Alman futbolcu Gerd Müller'in (67) önünde yer alıyor. Ayrıca bir yılda 91 gol kaydeden Messi, daha önceki rekorun sahibi Alman Müller'i (85) geride bırakmayı başardı.



- Barcelona tarihine adını altın harflerle yazdırdı



Barcelona altyapısında 13 yaşında oynamaya başlayan ve 3 yıl sonra da A takıma yükselen Messi, adını kulüp tarihine yazdırdı.



Katalan ekibinde birçok rekora imza atan Messi, son rekorunu Athletic Bilbao karşısında elde etti. Ligin 21. hafta mücadelesinde Barcelona'nın rakibini 3-0 yendiği maçta frikik golü atan Messi, kariyerinde 27. kez frikikten fileleri havalandırdı ve Hollandalı eski futbolcu Ronald Koeman'ı (26) geçerek Barcelona tarihinin bu alanda en çok gole ulaşan oyuncusu oldu.



Arjantinli oyuncu, Barcelona forması altında 484 gol atarak kulüp tarihinde en çok skor üreten futbolcu da oldu. Messi, 232 golle rekoru elinde bulunduran Cesar Rodriguez'i açık ara farkla geride bırakmayı başardı.



Yıldız futbolcu ayrıca, 29 kupayla Barcelona'da en fazla kupa kaldıran oyuncu durumunda. Bir önceki rekor ise 25 kupayla Xavi Hernandez'e aitti.



- El Clasico'da Messi faktörü



17 Şubat 1929 tarihinde Ciudad Condal'da oynanan ilk resmi El Clasico'dan bugüne Barcelona ile Real Madrid 233 kez karşı karşıya geldi.



El Clasico tarihinde gol atma rekoru 18 gol ile Real Madrid kulübünün efsanevi ismi Alfredo Di Stefano'ya aitti. Dünyada en fazla izlenen maçlardan biri olan büyük rekabette 21 kez meşin yuvarlığı filelerle buluşturan Messi, bu dalda da rekorun sahibi.



Barcelona ve Espanyol takımlarını karşı karşıya getiren Barcelona derbisinde ise Messi yine zirvede bulunuyor. Barcelona şehrinin iki ekibi arasındaki karşılaşmalarda 12 gol atarak uzun süre rekoru elinde bulunduran Cesar Rodrigez'in unvanını, 17 gole ulaşan Arjantinli yıldız Messi eline geçirmişti.



- 5 kez yılın en iyi futbolcusu seçildi



Yılın futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü (Ballon d'Or) en çok kazanan futbolcular listesinde Messi zirvedeki yerini koruyor.



Barcelonalı oyuncu, 4'ü üst üste olmak üzere (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) toplam 5 kez Altın Top Ödülü'nü elde etti. En yakın takipçisi Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, aynı ödülü 4 kez kazandı. Marco van Basten, Michel Platini ve Johan Cruyff ise ödülü 3 kez kazanma başarısı göstermişti.



Messi ayrıca, Ballon d'Or'u en genç kazanan futbolcu (23 yaş) unvanını da elinde bulunduruyor.



- Arjantin'de de rekor Messi'nin



Arjantin Milli Takımı'nın en büyük kozu Messi, milli forma ile birçok rekoru kırma başarısı gösterdi.



Arjantin forması altında bir Dünya Kupası'nda oynayan ve gol atan en genç (18 yıl, 357 gün) oyuncu unvanını elinde bulunduran Messi, milli formayla 56 gol kaydederek en çok gol atma rekorunun eski sahibi (54) efsane oyunculardan Gabriel Batistuta'yı da geride bırakmıştı.