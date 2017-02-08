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Van Persie: Taytımı düzeltiyordum

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin olay adamı Van Persie, elini şortunun içine taytını düzeltmek için soktuğunu söyledi.

Spor / 8 Şubat 2017 Çarşamba 10:46
Van Persie: Taytımı düzeltiyordum

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin olay isimlerinden Robin van Persie, Samandıra'da takım arkadaşları ve kulüp personeliyle dertleşirken Beşiktaşlı Oğuzhan'la ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Oğuzhan'ın daha seremoniye çıkarken kendisine küfür ettiğini belirten Hollandalı futbolcunun şunları söylediği öğrenildi: 'Daha seremoniye çıkarken ortada hiçbir durum yokken Oğuzhan, bana Flemenkçe bir şeyler söyledi, tam duyamadım... Bir baktım bana küfür ediyor... Ben şaka yapıyor zannettim ve kafamı sallayıp ne yapıyorsun dedim. Ancak Oğuzhan, küfürlerine devam etti... Frikiği kullandıktan sonra da bana 'Sen yaşlandın, senin bu sahalarda işin yok artık.. Git veteranlarla oyna...' diyerek hakaretler etti.'

TAYTIMI DÜZELTİYORDUM
Oğuzhan'ın yaptığı hareketin hiç konuşulmadığını da belirten Van Persie, 'Maç boyunca da sürekli burnunu yukarı kaldıran bir hareket yaptı. Hollanda'da bu hareket küfürdür... Oğuzhan bu hareketi, Hollanda'da yapsa 1 ay ceza alır... Ben de golümü atınca sevincimi onun önünde kayarak gösterdim' şeklinde konuştu. Maç bittikten sonra saha kenarında bekleyen Tosic'in üzerine yürüdüğünü, Caner'in de küfür ettiğini ileri süren Van Persie, elini şortuna sokmasını ise, 'Şortumun altında tayt vardı ve sürekli toplanıyordu. Ben de taytımı düzeltiyordum. Bunu her maç yaparım' sözleriyle savundu.

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