Rıdvan Dilmen: 55 yaşındaki adama 'Şeytan' denmez

TRT Spor'da gündemi yorumlayan Rıdvan Dilmen, olaylı derbi sonrası Şenol Güneş'in kendisi hakkında, 'Bazı arkadaşların yaptığı 'şeytanlığı' ben yapmak istemiyorum.' yaptığı yoruma cevap verdi.



İşte Rıdvan Dilmen'in o açıklamaları;



'ŞEYTAN LAKABI BİRDEN HORTLADI'



'Şenol hoca'ya mesaj attım. 'Sizinle 36 yıldır tanışıyoruz, ne sizin bana ne de benim size sayıgısızlığım olmadı' dedim. Biraz abartmış olabilirim ama hocam lütfen bana şeytan demeyin. Referandum'daki şeyden sonra unutulan şeytan lakabı birden hortladı.'



'TIFIL BİR ADAM DEĞİLİM'



'Yaşım 55, tıfıl bir adam değilim. 55 yaşındaki adama şeytan denmez. Öğrenmenin yaşı yok Şenol Hocam. Evet, büyütmüş olabilirim, özür dilerim. Ama bir dileğim olacak, lütfen bana şeytan demeyin' yazdım...'



'İNADINA FENERBAHÇE'YE ÜYE OLUYORUM'



'1962 ve 2017 Anıyoruz yazmışlar... Fenerbahçe salonunda bana bu yapılıyorsa, bunun Fenerbahçe'yle alakası yoktur. Son divan kurulunda 'Atın Rıdvan'ı' diye baskı yaptılar. İnadına Fenerbahçe'ye üye oluyorum. Hadi gidin engelleyin.



'AZİZ BEY SAĞ OLSUN SAHİP ÇIKMIŞTIR'



Aziz Bey bu konuda öyle bir baskı altında ki.. 'Rıdvan üyemiz değil ama üye dahi olsa göndermem.' dedi. Aziz Yıldırım sağolsun sahip çıkmıştır eski futbolcusuna.'