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Mehmet Ekici transferinde sıcak gelişme

Trabzonspor, sezon sonunda Fenerbahçe'ye gitme planları yapan Mehmet Ekici'yi Çin'e göndermek için elinden geleni yapıyor.

Spor / 8 Şubat 2017 Çarşamba 16:46
Mehmet Ekici transferinde sıcak gelişme

Trabzonspor, Mehmet Ekici'yi Çin'e satmak için her yolu deniyor. Bordo-mavili yönetimin, sezon sonunda Fenerbahçe'ye gitmekte ısrarını sürdüren futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 1 Ocak'tan önce görüşmesini Başkan Muharrem Usta'nın deyimiyle koz olarak kullandığı bilgisine ulaşıldı.

'KAFANA GÖRE HAREKET EDEMEZSİN'

Fotomaç'ın haberine göre; Ekici'ye FIFA'ya gitme konusunda gerekli uyarılarda bulunan yönetimin, 'Sen kafana göre hareket edemezsin. Kurallara uyacaksın' dediği vurgulandı. Yönetimin Çin kulüpleriyle temasa geçerek transferi bitirmeye çalıştığı da gelen haberler arasında.


TrabzonsporFenerbahçeÇinMuharrem UstaMehmet Ekici


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