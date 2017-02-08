Mehmet Ekici transferinde sıcak gelişme

Trabzonspor, Mehmet Ekici'yi Çin'e satmak için her yolu deniyor. Bordo-mavili yönetimin, sezon sonunda Fenerbahçe'ye gitmekte ısrarını sürdüren futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 1 Ocak'tan önce görüşmesini Başkan Muharrem Usta'nın deyimiyle koz olarak kullandığı bilgisine ulaşıldı.



'KAFANA GÖRE HAREKET EDEMEZSİN'



Fotomaç'ın haberine göre; Ekici'ye FIFA'ya gitme konusunda gerekli uyarılarda bulunan yönetimin, 'Sen kafana göre hareket edemezsin. Kurallara uyacaksın' dediği vurgulandı. Yönetimin Çin kulüpleriyle temasa geçerek transferi bitirmeye çalıştığı da gelen haberler arasında.





