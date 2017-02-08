Galatasaray'da teknik direktör arayışı

Türkiye Kupası'nda Başakşehir yenilgisiyle sabrı taşan Galatasaraylı taraftarların teknik direktörleri Riekerink'i istifaya davet etmesinin ardından sarı-kırmızılı yönetimde gözler Kayserispor maçına çevrildi.



Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe'yi farklı mağlup eden ve ardından Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran Kayserispor karşısında Riekerink'in sahadan 3 puanla ayrılmaması halinde Hollandalı teknik direktöre 'güle güle' denilecek.



B PLANI: TUGAY KERİMOĞLU - RAŞİT ÇETİNER



Galatasaray'da Riekerink'in Kayserispor maçının ardından gönderilmesi halinde B planı hazır. Yönetim, Tugay Kerimoğlu-Raşit Çetiner ikilisini göreve getirecek. Galatasaray camiasının iki önemli isminin göreve hazır oldukları ifade edildi.







IGOR TUDOR DA OLABİLİR



Bu arada sezon sonu için G.Saray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Igor Tudor için Kardemir Karabükspor Başkanı Feridun Tankut 'Sezon sonunda alacağı karara saygı duyarız' dedi.