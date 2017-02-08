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Fenerbahçe’den Van Persie tişörtü

Fenerium, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri karşılaşmada gol atan Robin van Persie için tişört yaptı.

Spor / 8 Şubat 2017 Çarşamba 20:09
Fenerbahçe’den Van Persie tişörtü

Fenerbahçe Kulübü’nün resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazası, Robin van Persie’nin Beşiktaş derbisinde yaşadığı gol sevincinin tişörtünü bastı.

Sarı-lacivertliler, derbinin olay adamı olan Van Persie’nin gol attıktan sonra Oğuzhan Özyakup’un önünde dizleri üzerinde kaydığı anı tişört yaptı. Fenerium’un resmi Twitter hesabı, tişörtlerin Cuma günü mağazalarda olacağını duyurdu.



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