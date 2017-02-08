Fenerbahçe’den Van Persie tişörtü

Fenerium, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri karşılaşmada gol atan Robin van Persie için tişört yaptı.
Fenerbahçe Kulübü’nün resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazası, Robin van Persie’nin Beşiktaş derbisinde yaşadığı gol sevincinin tişörtünü bastı.
Sarı-lacivertliler, derbinin olay adamı olan Van Persie’nin gol attıktan sonra Oğuzhan Özyakup’un önünde dizleri üzerinde kaydığı anı tişört yaptı. Fenerium’un resmi Twitter hesabı, tişörtlerin Cuma günü mağazalarda olacağını duyurdu.