Mosturoğlu, FBTV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunurken, Dick Advocaat'ın gelecek sezon da takımın başında kalmasını istediklerini aktardı.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Hollandalı teknik adamla görüştüğünü dile getiren Mosturoğlu, 'Başkan, Advocaat'a 1 yıl daha teklifte bulundu. Advocaat ise kolay bir karar olmadığını ve düşüneceğini söyledi.' ifadelerini kullandı.



Mosturoğlu ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'la oynadıkları derbi maç sonrası sarı-lacivertli kulüp ve Robin van Persie'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili de eleştirilerde bulundu.







