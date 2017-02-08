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Fenerbahçe Advocaat kararını verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Dick Advocaat'a gelecek sezon için de teklifte bulunulduğunu açıkladı.

Spor / 8 Şubat 2017 Çarşamba 12:20
Fenerbahçe Advocaat kararını verdi

Mosturoğlu, FBTV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunurken, Dick Advocaat'ın gelecek sezon da takımın başında kalmasını istediklerini aktardı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Hollandalı teknik adamla görüştüğünü dile getiren Mosturoğlu, 'Başkan, Advocaat'a 1 yıl daha teklifte bulundu. Advocaat ise kolay bir karar olmadığını ve düşüneceğini söyledi.' ifadelerini kullandı.

Mosturoğlu ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'la oynadıkları derbi maç sonrası sarı-lacivertli kulüp ve Robin van Persie'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili de eleştirilerde bulundu.



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