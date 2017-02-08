Engin Atman'la yollar ayrılıyor

Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nde son sıraya demir atarken, transferde büyük hatalar yaptığına inanılan Ataman'ın bileti kesiliyor. Yeni sezonda futbolda Riekerink ile yollarını ayıracak Galatasaray'da basketbolda da değişim yolda. Euroleague'de son sırada olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda fatura Ergin Ataman'a kesiliyor.



MİSYONUNU DOLDURDU



Sarı-kırmızılı yönetim 5 sezondur antrenörlük yapan Ataman'la sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı. Özellikle bu sezon transferde hata üstüne hata yapan Galatasaray'da harcanan 10 milyon Dolar'ın karşılığı alınamamıştı. Sivri açıklamalarıyla zaman zaman yönetimi de zor durumda bırakan Ergin Ataman'ın kulüpte misyonunu doldurduğuna inanılıyor.