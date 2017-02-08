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Advocaat'a yeni sözleşme teklifi

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Hollandalı teknik adam Dick Advocaat’a yeni sözleşme teklif edildiğini açıkladı.

Spor / 8 Şubat 2017 Çarşamba 12:54
Advocaat'a yeni sözleşme teklifi

Mosturoğlu, FB TV’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Asbaşkanı, sözleşmesi sezon sonu sona erecek Dick Advocaat’a yeni bir teklif götürdüklerini söyledi.

Mosturoğlu, Başkan Aziz Yıldırım’ın Advocaat’a 1 yıllık teklif götürdüğünü belirterek, "Advocaat bunun kolay bir karar olmadığını ve düşüneceğini söyledi" dedi.

Kupada oynanan olaylı Beşiktaş derbisinin ardından Hollandalı teknik adamın sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıktığını hatırlatan Mosturoğlu, "Düşünmek lazım, Van Persie ve Advocaat gibi isimler Türkiye’ye gelmezse kim gelecek" diye konuştu.

FenerbahçeBeşiktaş


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