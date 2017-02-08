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4 oyuncu değişikliği ilk kez Almanya'da uygulandı

Astoria Walldorf karşılaşmasında ilk kez bir maçta 4 oyuncu değişikliği yapıldı.

Spor / 8 Şubat 2017 Çarşamba 11:05
4 oyuncu değişikliği ilk kez Almanya'da uygulandı

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) 2 ay önce uzatmalara giden karşılaşmalarda oyuncu değişikliği sayısını 3’ten 4’e çıkarmıştı. Almanya Kupası 3. tur karşılaşmasında normal süresi golsüz tamamlanan Astoria Walldorf - Arminia Bielefeld karşılaşmasında uzatma dakikalarında ilk kez 4. oyuncu oyuna dahil oldu.

Almanya Kupası 3. turunda 2. Lig ekiplerinden Arminia Bielefeld ile 4. Lig takımı olan Astoria Wallford’un mücadele ettiği karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmada uygulamadan ilk yararlanan Astoria Walldorf, 3 yeni oyuncuyu oyuna dahil ettikten sonra 117. dakikada Marcus Meyer’in yerine Benjamin Hofmann’ı alarak 4. oyuncu değişikliğini yapmış oldu. Arminia Bielefeld’de ise 120. dakikada Sebastian Schppan’ı oyundan çıkartıp Florian Harthertz’i oyuna dahil ederek 4. oyuncu değişikliği hakkını kullanmış oldu.

Almanya


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