Beyaz Gazete Ana Sayfa

Tribündeki Türk bayrağı ortalığı karıştırdı

Galatasaray'la Leeds United arasında 2000 yılında oynanan ve iki Leeds taraftarının öldüğü karşılaşma unutulmadı. Bu hafta Huddersfield taraftarı bu olaya atıfta bulunarak Türk bayrağı açınca tribünde ortalık karıştı.

Spor / 7 Şubat 2017 Salı 09:22
Tribündeki Türk bayrağı ortalığı karıştırdı

İngiltere'de Huddersfield Town ile Leeds United'ı karşı karşıya getiren maçta ev sahibi takımdan bir taraftarın Türk bayrağı açması ortalığı karıştırdı. 2000 yılında İstanbul'daki Galatasaray maçı öncesi öldürülen iki Leeds United taraftarına atıfta bulunularak yapılan bu hareket sonrası bayrağı açan taraftar polis tarafından göz altına alındı.



'STATTAN ÇIKARILDI, BAYRAĞA EL KONULDU'

West Yorkshire Polisi konuyla ilgili, 'Bunu gerçekleştiren erkek şahıs stattan çıkarıldı ve bayrağa el konuldu. Bu hafta konu hakkında onunla görüşeceğiz' ifadelerini kullandı. Huddersfield Town basın sözcüsü de 'Neler olduğunun farkındayız. Şu anda olayın kamera görüntülerini toplamaya çalışıyoruz. Öncelikle bütün detayları öğrenmemiz gerekiyor' dedi.

5 Nisan 2000'de Christopher Loftus ile Kevin Speight isimli Leeds United taraftarları İstanbul'da bıçaklanarak hayatlarını kaybetmişti.

KameraLeeds UnitedİngiltereGalatasarayTürk Bayrağı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar