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TFF'den 'Süt Kupası' ifadesine tepki

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Fikret Orman’ın Fenerbahçe yenilgisi sonrası yaptığı ’Neticede süt kupası’ şeklindeki açıklamaya tepki gösterdi.

Spor / 7 Şubat 2017 Salı 13:45
TFF'den 'Süt Kupası' ifadesine tepki

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilen törenle belirlendi. Törende konuşan TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın son 16 turunda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybedilen maç sonrası yaptığı, 'Neticede süt kupası' şeklindeki açıklamaya cevap verdi.

Turnuvaya 158 takım ile başlandığını ve 8 kulüple devam edildiğini belirten Yardımcı, 'Artık yavaş yavaş finale doğru ilerliyoruz. Bugün de son kura çekimini gerçekleştireceğiz. Türkiye Kupası 55 yıllık köklü bir geçmişe sahip. Tüm Türkiye'yi kucaklamak gibi bir misyonu olan bu nadide organizasyonun marka değerini düşürecek açıklamalardan uzak durmamız gerekiyor. Başında özellikle Türkiye yazan bu kupanın manevi değerini de hep beraber sahiplenmeliyiz. Biz de federasyon olarak kupanın marka değerini arttırmak için çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi devam ediyoruz. Amaç burada tamamen kupanın farkındalığını arttırmak ve değerini daha da üst seviyelere çekmek. Kupa maçlarını bu hafta sonu oynattık. Buradaki amaç da kupaya verdiğimiz önemin altını çizmektir. Maçların hafta sonu oynanmasından dolayı da tüm paydaşların kazançlı çıktığına inanıyoruz. Yayıncı kuruluş 140'a yakın maçı kaliteli bir şekilde canlı olarak yayınlamıştır. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Kupanın isim sponsoruna yıllardır verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.


Fikret OrmanServet YardımcıTürkiye KupasıBeşiktaş


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