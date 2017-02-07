Terim'in aklındaki futbolcu

Hakan Çalhanoğlu'nun FIFA tarafından 4 ay sahalardan men edilmesi nedeniyle milli takımda ofansif orta saha bölgesi için arayışa giren Fatih Terim'in, ilk adayını belirlediği öğrenildi.



Fırtına'da yıldızı parlayan Yusuf Yazıcı'yı Hakan'ın yerine bu bölgede düşünmeye başlayan Fatih Terim, performansı bu şekilde devam ederse mart ayında 20 yaşındaki genç yıldıza ay yıldızlı forma şansı verebilir.



FATİH TERİM, BİRÇOK YILDIZI GENÇ YAŞTA MİLLİ TAKIMA KAZANDIRDI



Batuhan Karadeniz, Ozan Tufan, Enes Ünal, Nuri Şahin... Hepsinin ortak özelliği Fatih Terim tarafından genç yaşlarında milli takıma kazandırılmaları... Tecrübeli teknik adamın son gözdesi ise Trabzonspor'un gelecek vadeden yıldızı Yusuf Yazıcı.







MİLLİ MAÇLARA KADAR FORMU DEĞERLENDİRİLECEK



Ersun Yanal'ın, özellikle sezonun ikinci yarısında vazgeçilmezi haline gelen 20 yaşındaki oyuncuyu, Fatih Terim'in göz hapsine aldığı öğrenildi. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza almasının ardından o bölgeye yeni bir ismi kazandırmak isteyen ve gençlere güvenen Terim'in, Yusuf'u da yardımcılarına canlı olarak izleteceği ve oyuncunun mart ayında oynanacak milli maçlara kadarki formunu değerlendireceği öğrenildi.



4 GOL 6 ASİST



Bu sezon forma giydiği 4 Süper Lig maçında 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Yusuf, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gol, 4 asistle yıldızlaştı. Bordo-Mavili taraftarların da şimdiden takımda en sevdiği oyunculardan biri olan Yusuf'un, marttaki Finlandiya ve Moldova maçlarına kadar bu formunu sürdürmesi halinde Ay-Yıldızlı formayla tanışma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.