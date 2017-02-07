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Şampiyonlar Ligi tarihe karışıyor

İspanyol Marca gazetesi, Şampiyonlar Ligi yerine artık Avrupa Süper Ligi'nin oynanacağını, sadece Avrupa'nın 5 büyük liginden takımların mücadele edeceğini yazdı.

Spor / 7 Şubat 2017 Salı 15:13
Şampiyonlar Ligi tarihe karışıyor

Avrupa'nın dev kulüplerinin boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi artık tarih oluyor. İspanyol gazetesi Marca'nın haberine Şampiyonlar Ligi'nin yerine Avrupa Süper Ligi oynanacak.

Avrupa'nın 5 büyük liginden takımların yer alacağı organizasyonda 18 takım mücadele edecek.

İSPANYA, FRANSA, İTALYA, İNGİLTERE VE ALMANYA

La Liga, Ligue 1, Serie A, Premier Lig ve Bundesliga'nın önemli 18 kulübü yeni oluşturulacak organizasyonun takımları olacak.


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