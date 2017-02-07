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'Pele Erol' kitap oldu

17 yıllık futbol hayatı süresince hiç sarı ve kırmızı kart görmeyen ’Pele Erol’ lakabıyla anılan Erol Aydoğdu, futbol hayatını bir kitapta topladı.

Spor / 7 Şubat 2017 Salı 13:39
'Pele Erol' kitap oldu

Ordu'da 11 yılı profesyonel olmak üzere 17 yıllık futbol hayatı süresince hiç sarı ve kırmızı kart görmeyen, futbolculuk döneminde ten renginden dolayı dünyaca ünlü futbolcu Pele'ye benzetildiği için 'Pele Erol' lakabıyla anılan Erol Aydoğdu, futbola başladığı günden sonlandırdığı güne kadar tüm anılarını kitaplaştırdı. Siyah-beyaz fotoğraflar ve 70'li, 80'li yıllarda yayınlanan gazete kupürlerinin de yer aldığı kitap, adeta Orduspor'un yakın tarihini de gözler önüne seriyor. Kitap önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza günü ile piyasaya çıkacak.

1964-65 senesinde İçel'de yapılan Türkiye Genç Takımlar Amatör Şampiyonası ile futbol hayatına başlayan, ardından 3 sezon amatör ligde, daha sonra da Orduspor'da 3 yıl amatör futbol oynadıktan sonra Mor Şimşekler'in A takımına yükselen Erol Aydoğdu, aralıksız 11 yıl forma giydi. Futbol hayatı boyunca 650 maça çıkan ve defans oyuncusu olmasına rağmen 14 gol atan Erol Aydoğdu, futbol hayatı boyunca hiçbir maçta sarı ve kırmızı kart görmedi.

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