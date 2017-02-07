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İşte Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün yapılan kura çekiminin ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Spor / 7 Şubat 2017 Salı 13:18
İşte Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor...

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olmuştu.

Bugün yapılan kura çekiminin ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

F.BAHÇE'NİN RAKİBİ KAYSERİSPOR
Beşiktaş'ı yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Kayserispor ile eşleşti.

Medipol Başakşehir ise Akhisar Belediyespor'un rakibi oldu. Çeyrek finalin diğer iki eşleşmesi Kasımpaşa-Çaykur Rizespor ve Sivasspor-Atiker Konyaspor oldu.

FİNAL YOLU BELLİ
Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı final eşleşmeleri de netleşti. Böylece kupada final yolu kesinleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa-Çaykur Rizespor eşleşmesinin galibi ile Sivasspor-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibi yarı finalde karşılaşacak.

Fenerbahçe-Kayserispor ile Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçlarının tur atlayan takımları ise yarı finalin diğer ayağını oluşturacak.

Akhisar BelediyesporFenerbahçeZiraat Türkiye KupasıKayserisporÇeyrek Final


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