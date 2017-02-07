Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş karar

Trabzonspor'un şikayeti üzerine FIFA'dan 4 ay futbol oynamama cezası alan Hakan Çalhanoğlu, bu süre içerisinde Alman kulübünden maaş almayacak.



"Kulübüm zarar görsün istemiyorum" diyen Çalhanoğlu, Alman kulübünün önceki günlerde dillendirdiği maaş konusunu da netleştirmiş oldu.



Hatırlanacağı üzere Leverkusen Futbol Direktörü Ruudi Völler önceki günlerde yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu'nun cezalı olduğu süreçte alacağı maaşla ilgili bir değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.



Hakan Çalhanoğlu'nun bu kararı Alman basınında olumlu bir hareket olarak görülürken Leverkusen taraftarı futbolcuya destek mesajları attı.









