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Hakan Çalhanoğlu'ndan Chelsea açıklaması

'Chelsea ile ilgili basına hiçbir açıklama yapmadım'.

Spor / 6 Şubat 2017 Pazartesi 23:34
Hakan Çalhanoğlu'ndan Chelsea açıklaması

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 4 ay futboldan men edilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Chelsea'ye transfer olacağına ilişkin basına hiçbir şey söylemediğini belirtti.

Hakan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Chelsea ile ilgili basına hiçbir açıklama yapmadım. Hiçbir bir Türk gazeteciyle ne mahkeme kararı ne de geleceğime ilişkin konuştum.' ifadelerini kullandı.

FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan karar ile Trabzonspor'a karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan Çalhanoğlu'na, 4 ay futboldan men cezası verilmişti. CAS ise 2 Şubat'ta milli futbolcuya verilen cezayı onamıştı.

Olay sonrası İngiliz kulübü Chelsea'nin, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer edeceği iddia edilmişti.

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