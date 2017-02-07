Fransız efsane futbolu bıraktı

Bir dönem İngiliz ekibi Liverpool'un da formasını giyen Fransız oyuncu Djibril Cisse, futbolu bıraktı.



Fransız oyuncu Twitter hesabından paylaştığı mesajda, futbolu bıraktığını ve bundan sonra hayatına DJ, yorumcu, yapımcı ve moda danışmanı olarak devam edeceğini bildirdi.



Cisse kariyerinde Liverpool'un yanı sıra Olympique Marsilya, Panathinaikos ve Lazio gibi takımlarda oynamıştı.



En son 2015-2016 sezonunda Fransa'ya bağlı deniz aşırı bölge Reunion'un Saint-Pierroise takımında forma giyen 35 yaşındaki Cisse, Fransa Milli Takımı'nda 41 maçta 9 gole imza atmıştı.









