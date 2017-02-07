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Fikret Orman'dan olaylı maç hakkında konuştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe ile oynanan kupa derbisinde yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Bizim kendi adımıza yaptığımız bir hata varsa tüm spor kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

Spor / 7 Şubat 2017 Salı 11:52
Fikret Orman'dan olaylı maç hakkında konuştu
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Orman, Vofadone ile sponsorluk anlaşmasının uzatıldığı imza töreninde açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve 1-0 kaybedilen Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşan Fikret Orman, yaşanan olaylardan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti.

'TÜM SPOR KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLİYORUM'

Üzüntüsünün maç skoru ile alakalı olmadığını belirten Orman, 'İki takım ilk kez karşılaşmıyor. Ezeli rekabetin içinde olan şeyler. Bugünkü fotoğraflara bakıldığı zaman futbol konuşulmadığını görüyoruz. Tartışmalar da bu şekilde. Hocamla da dün konuştum. Bu fotoğrafların içinde Beşiktaş'ın olmasından dolayı üzüntü duruyoruz. Bizim bulunduğumuz yer, böylesine dev şirketlerle yapılan anlaşmalar olmalı. Dünyanın en güzel stadı, rakip taraftar gelmiş, çok kaliteli oyuncular var, hatta yanımda oturan evlatlarım sahadaydı. Onların bu şekilde anılması hiç iç açıcı şeyler değil. Bizim bu fotoğrafların içinde olmamamız gerekirdi. Birilerinin yanlış yapması, Beşiktaş'ı yönetenlerin yanlış yapması için sebep değildi. Bizim kendi adımıza yaptığımız bir hata varsa tüm spor kamuoyundan özür diliyorum' diye konuştu.



'BENDE DE HATA VAR'

Orman, futbolun insanlara mutluluk vermesi için uğraştıklarını vurgulayarak, 'Özenle seçilmiş pırlanta gibi bu çocukların, Türkiye'nin en önemli hocasının böylesine fotoğrafların içinde bulunması ehemmiyete neden olmuştur. Bende de hata var. Polemiklerin içine girmememiz gerekirdi. O gün için hizmet veren emniyet güçlerine teşekkür ediyorum, Fenerbahçe Kulübü'ne de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılar diliyorum. Bizim için öncelikli hedef zaten lig ve Avrupa Ligi'ydi. Buradan futbolcu kardeşlerime de şunu söylüyorum, iki kupayı da alacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.


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