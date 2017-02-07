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Fenerbahçe maçı bilet fiyatlarında indirim

Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor’da bilet fiyatlarında indirime gidildi.

Spor / 7 Şubat 2017 Salı 16:06
Fenerbahçe maçı bilet fiyatlarında indirim

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü Timsah Arena'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, bilet fiyatları açıklandı. Şampiyonluk yaşamış kulüplerle yapılan maçlar için sezon başında açıklanan bilet fiyatlarında değişikliğe giden yönetim, kale arkası tribünlerini 20 TL olarak belirledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Spor Toto Süper Lig 20.hafta karşılaşmasında 11 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Timsah Arena'da oynanacak olan Fenerbahçe maçımızın biletleri 07.02.2017 Salı günü (bugün) saat 18:00 itibari ile internet üzerinden satışa çıkacaktır. 08.02.2017 Çarşamba günü (yarın) saat 09.00 itibari ile passolig gişelerinden satışa sunulacaktır.'

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

VIP 1. Balkon: 200 TL

VIP 2. Balkon: 200 TL

Batı Alt Tribün: 100 TL

Doğu Alt Tribün 50 TL

Doğu Üst Tribün: 40 TL

Güney Kale Arkası (Teksas): 20 TL

Tofaş Tribünü: 20 TL

Misafir Tribünü: 26 TL

(Mesut Alan / İHA)

FenerbahçeSpor Toto Süper LigBursaspor


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