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Derbinin sonrası 4 isim disipline sevk edildi

Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı derbinin ardından Van Persie, Tosic, Şenol Güneş ve Metin Albayrak'ın Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Spor / 7 Şubat 2017 Salı 17:27
Derbinin sonrası 4 isim disipline sevk edildi

Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren olaylı derbi sonrası PFDK kararları açıklandı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla, Van Persie, Tosic, Şenol Güneş ve Metin Albayrak'ın Disiplin Kurulu'na sevk edildikleri duyuruldu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu DUSKO TOSIC'in aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'kırmızı kart görmesine rağmen akredite alana girmesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/2. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi METİN ALBAYRAK'ın aynı müsabakadaki 'hakem soyunma odası koridorlarındaki saldırısı ve hakaretleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ROBIN VAN PERSIE'nin aynı müsabakadaki rakip takım seyircilerine yönelik 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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