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Derbide hiç konuşulmayan pozisyon!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maçın yankıları sürüyor.

Spor / 7 Şubat 2017 Salı 01:18
Derbide hiç konuşulmayan pozisyon!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta ortaya çıkan yeni görüntüler çok konuşulacağa benziyor.

PENALTI VE KIRMIZI KART!

Görüntülerde, sol köşeden kullanılan korner atışında Kaleci Volkan'ın topa hamle yapmak isteyen Cenk Tosun'u şiddetli bir şekilde iki eliyle itmesi yer alıyor. Beşiktaşlı taraftarlar ve futbolcular penaltı itirazında bulunsa da derbinin olay hakemi Ali Palabıyık oralı bile olmuyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ!

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki gösterdi.

FenerbahçeZiraat Türkiye KupasıKaleci VolkanBeşiktaşAli Palabıyık


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