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Altınordu'nun konuğu Atletico Madrid

Altınordu 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi play-off turunda yarın İspanya'nın Atletico Madrid takımını ağırlayacak.

Spor / 7 Şubat 2017 Salı 09:44
Altınordu'nun konuğu Atletico Madrid

Bu sezon ilk kez katıldığı UEFA Gençlik Ligi'nde elemelerin ilk turunda Bulgaristan ekibi Levski Sofya'yı, ikinci turda ise Çekya'dan Sparta Prag'ı saf dışı bırakan Altınordu, yarın Şampiyonlar Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan Atletico Madrid'le karşılaşacak.

İzmir temsilcisi, tek maç eleme sistemine göre oynanacak müsabakada yarın saat 18.00'de Bornova Stadı'nda konuk edeceği Atletico Madrid'i yenmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak.

İzmirli sporseverler müsabakayı ücretsiz olarak izleyebilecek.

SofyaAltınorduAtletico MadridBulgaristanSparta


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