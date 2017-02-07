Ahmet Çakar'dan Fikret Orman'a: Süt oğlan

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, elendikleri kupa için "Süt Kupası" yorumunu yapmıştı.



SÜT KUPASI DİYEMEZSİN



Derin Futbol programında Fikret Orman'ın bu sözlerini yorumlayan Ahmet Çakar, "Ey Fikret Orman, sen şifresiz yayınlanan Türkiye'nin Kupası için Süt Kupası diyemezsin. Ben de sana süt oğlan desem olur mu? "Sen benim kupamı küçümsersen ben de seni küçümserim. Atv, Aspor gibi TRT gibi açık kanaldan maç yayınlayan milyonlarca para verilen bir kupa için bu sözü söyleyemezsin. Bu kupa sayesinde maddi durumu düşük olan milletin evine futbol giriyor. Sen böyle konuşamazsın." dedi.



O SAHNEYİ YAYINLATTI



Çakar'ı bu sözlerinin ardından Şener Şen ve Kemal Sunal'ın efsane "süt oğlan" sahnesinin ekrana getirilmesini istedi. Çakar o görüntülerin ekrana gelmemesi durumunda programı bırakacağını açıkladı. Çakar'ın yayını bırakma tehdidinin ardından o görüntüler ekrana getirildi.



SENİ HİÇ SEVMEDİM SÜT OĞLAN



Şener Şen'in "Seni hiç sevmedim süt oğlan" sözünü ayağa kalkarak tekrar eden Ahmet Çakar, Fikret Orman'a ateş püskürdü.



Ahmet Çakar'ın Fikret Orman'a "Fiko ve Süt Oğlan" demesi üzerine yorumcu Sinan Engin küplere dindi.

