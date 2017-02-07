Advocaat hakkında şok iddia

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki sezon da takımın başında görmeyi planladığı Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'tan beklenmedik bir haber geldi.



Hollandalı hoca, olaylı derbinin ardından Fenerbahçe'yle olan planlarını bozdu. Takımın başında kalmak istediği yönünde açıklamalar yapan Advocaat dünkü derbinin ardından bu kararından vazgeçti.



Beyaz Tv' spor muhabiri Devrim Zengi Advocaat'ın "ben böyle bir kaos ortamında bulunmak istemiyorum. Buradaki futbol ortamı kaos üzerine kurulu" dediğini öne sürerek önümüzdeki sezon Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemediğini iddia etti.