Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası mücadelesi olaylı geçti...



Dusko Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından Sırp futbolcu sinirlerine hakim olamadı.



Bu sırada Van Persie'nin Tosic'e doğru bakarak elini şortunun içine soktuğu ortaya çıktı.



Golcü futbolcunun yaptığı hareket özellikle sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarından büyük tepki gördü.



Geçmişte Pascal Nouma benzer bir hareket yapmış ve Beşiktaş kariyerinin sonlanmasına neden olmuştu.













