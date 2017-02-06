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Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

Dün oynanan olaylı derbide Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Van Persie'nin elini şortunu içine soktuğu ortaya çıktı.

Spor / 6 Şubat 2017 Pazartesi 10:56
Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası mücadelesi olaylı geçti...

Dusko Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından Sırp futbolcu sinirlerine hakim olamadı.

Bu sırada Van Persie'nin Tosic'e doğru bakarak elini şortunun içine soktuğu ortaya çıktı.

Golcü futbolcunun yaptığı hareket özellikle sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarından büyük tepki gördü.

Geçmişte Pascal Nouma benzer bir hareket yapmış ve Beşiktaş kariyerinin sonlanmasına neden olmuştu.






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