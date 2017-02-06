Van Persie'den Nouma hareketi

Arena'da oynanan derbide öne çıkan isim Robin Van Persie'ydi. Fenerbahçe'nin yıldızı, takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkaran golü atarken, başlangıç düdüğünden itibaren de karşılaşmaya damgasını vurdu.



Hollandalı yıldızın yaptığı bu ilginç hareket tribünlerden tepki çekerken sosyal medyada da gecenin konuşulan olaylarından biri oldu.



BU KARE ORTALIĞI KARIŞTIRDI!



Bu kart sonrası ise ortalık karıştı. Van Persie'nin üzerine yürüyen Dusko Tosic'i takım arkadaşları zor sakinleştirirken, Hollandalı oyuncunun elini şortunun içine sokması da tepkilere neden oldu.





