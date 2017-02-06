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Sinan Engin stüdyoyu terk etti

Beyaz Futbol'da Beşiktaş- Fenerbahçe maçı değerlendirilirken, sinirlenen Sinan Engin stüdyoyu terk etti.

Spor / 6 Şubat 2017 Pazartesi 00:34
Sinan Engin stüdyoyu terk etti
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Türkiye Kupası son 16 maçında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

Maçın ardından tartışmalar bitmek bilmedi. Özellikle Ali Palabıyık'ın verdiği kırmızı kart sinirlerin gerilmesine neden oldu.

Hakemin verdiği kararlar ve Van Persie konuşulurken Ahmet Çakar'ın sözleri ise Sinan Engin'i çileden çıkardı.

'VAN PERSİE ÇIBAN BAŞIYDI'

Arena'da yaşananların Beşiktaş'a yakışmadığını söyleyen Çakar 'Van Persie bu akşam çıban başıydı. Ben MHK başkanı olsam Ali Palabıyık'a 10 maç ceza veririm. İlk defa Beşiktaş bir hakem hatasıyla maç kaybetti diye Arena'da yaşanan rezillikler efendi Beşiktaş'a yakışmamıştır. 'dedi.

'BEN BÖYLE EYYAM GÖRMEDİM'

Sinan Engin ise Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'ın yorumları karşısında 'Ben Fenerbahçe'yi tebrik ettim. Ama Van Persie elini şorta sokuyor buna olabilir diyor. Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle eyyam görmedim. Tahammül de edemiyorum, gidiyorum' diyerek tepki gösterdi ve stüdyoyu terk etti.


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