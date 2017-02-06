Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ronaldinho İstanbul’un keyfini sürüyor

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, İstanbul'un keyfini sürüyor. Yıldız futbolcu menajeri Ümit Akbulut ile birlikte Tarabya Otel'de keyifli anlar yaşadı.

Spor / 6 Şubat 2017 Pazartesi 22:39
Ronaldinho İstanbul’un keyfini sürüyor

Japonya'nın ardından, ünlü organizatör ve menajer Ümit Akbulut ile birlikte Hadımköy'de de spor okulu açmak için önceki gün İstanbul'a gelen yıldız futbolcu Ronaldinho, konakladığı Tarabya Otel'de objektiflere yansıdı.

Otel çıkışında kendisini bekleyen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirip, formalarını imzalayan Brezilyalı futbolcu, aynı zamanda Türkiye'de bulunan bir menajerlik ve organizasyon şirketine de ortak olmak için kolları sıvadı. Otelden çıkmaya hazırlandığı sırada, otel lobisindeki canlı müzik performansına kendisini kaptıran Ronaldinho, uzun süre ekibiyle birlikte Türk sanatçıları dinledi.



Performansı cep telefonuna da kaydeden futbolcunun müzik aşkı herkesi şaşırttı. Ayaküstü müzisyenleri dinleyen Ronaldinho, Akbulut ile kapıda kendilerini bekleyen Ferrari marka araçlarına yöneldi. Araç içerisinde selfie yapan ikili, objektiflere Türk bayrağıyla da poz verdi.

Brezilyalı yıldız ünlü Nusret’e de uğramayı ihmal etmedi. Dubaide olan Nusret yerine serpme servisini orada bulunan şef yaptı.

Yıldız FutbolcuHadımköyRonaldinhoHatıra FotoğrafıTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar