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Lukas Podolski'den transfer açıklaması!

Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Spor / 6 Şubat 2017 Pazartesi 22:38
Lukas Podolski'den transfer açıklaması!

Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski geleceğiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Yetiştiği kulüp olan Köln'ü unutmadığını söyleyen Podolski, "KölnAvrupa Kupaları'nda görmeyi çok isterim. Onların hala çok büyük bir taraftarıyım" dedi.

Bir gün Köln'e dönüp dönmeyeceği hakkında soru sorulan 31 yaşındaki yıldız, "Köln forması giymek benim için her zaman bir rüya olmuştur. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz" şeklinde cevap vererek transfere açık kapı bıraktı.

JAPONYA'DAN PODOLSKİ İÇİN AÇIKLAMA

Lukas Podolski için Japonya'dan yeni bir transfer açıklaması geldi! Podolski için Ocak ayı boyunca Galatasaray ile transfer görüşmelerinde bulunan Kobe'nin Sportif Direktörü Ryo Adachi, Alman yıldızın transferinin ertelenmesinin düşünüldüğünü söyledi.

Ryo Adachi, Galatasaray ile temaslarının sürdüğünü belirtirken; "Transferi erteleyebiliriz. Yaz aylarında bu transferi bitirebileceğimiz bir planımız da mevcut" ifadelerini kullandı. Kobe'nin, Galatasaray'ın Lukas Podolski'yi şu anda bırakmak istememesi nedeniyle yaz aylarını bekleme üzerine alternatif bir plan yapıldığı kaydedildi.

Japonya'da sezon başı transfer dönemi 1 Nisan'da sona erecekken, 1 Temmuz'da ara transfer dönemi start alacak ve 1 Ağustos'ta bitecek. Japon ekibi Podolski için son olarak 3,5 milyon euro önermişken, Galatasaray ise 7 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti.

"10 NUMARA LUKAS PODOLSKI'NİN"

Öte yandan Vissel Kobe, düzenlenen özel Vissel Festa 2017 partisinde taraftarları ile buluştu ve burada da gündemin 1 numaralı maddesi Lukas Podolski oldu.

Oyuncuların numaralarının açıklandığı partide, geçen sezon 10 numarayı giyen Nilton'a 7 numara verilmesi sonrasında "Podolski'ye 10 numara ayrıldığı" şeklinde espriler yapıldı.

Yaklaşık 3000 taraftarın yer aldığı organizasyonda komedyen Junichi Davidson "10 numarayı isterim, ama onun Podolski'ye ayrıldığını biliyorum" şeklinde espriler yaparken; taraftarlar da Podolski'nin transfer edilmesini belirten tezahüratlar yaptı.

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