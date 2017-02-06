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İtalya derbisinde gülen taraf Juventus oldu

Juventus, evinde Inter'i tek golle yıktı Inter'in 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Spor / 6 Şubat 2017 Pazartesi 01:20
İtalya derbisinde gülen taraf Juventus oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında lider Juventus, konuk ettiği Inter'i 1-0 yendi.

Serie A'da 'İtalya derbisi' olarak anılan haftanın maçında, lider Juventus, son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye tırmanan Inter'i ağırladı.

Juventus Stadı'nda hakem Nicola Rizzoli'nin yönettiği maçın ilk yarısında Inter daha atak oynasa da golü ev sahibi ekip buldu. 45. dakikada Juventus atağında, kaleyi cepheden gören açıdayken önüne düşen topa düzgün bir vuruş yapan Kolombiyalı Juan Cuadrado, siyah beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Juventus, sahadan tek gollü galibiyetle ayrılmasını bildi.

Bu arada, karşılaşmanın son anlarında, Inter'den Ivan Perisic, 90+4. dakikada hakeme söylediği sözlerden ötürü doğrudan kırmızı kart görerek, takımının mücadeleyi bir kişi eksik tamamlamasına neden oldu.

Ligde maç eksiği de bulunan Juventus, 'İtalya derbisi' olarak dev mücadelede ezeli rakibini yenerek puanını 54'e yükseltti. Siyah beyazlılar, bu galibiyetle en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki puan farkını da 6'ya çıkardı.

Juventus'un karşısına 7 maçlık galibiyet serisinin öz güveniyle gelen konuk Inter ise hem sahadan puansız ayrıldı hem de galibiyet serisine veda etti. Mavi siyahlılar, 42 puanla 5. sırada kaldı.

Ligde 23. hafta Salı günü oynanacak Roma-Fiorentina müsabakasıyla son bulacak.

Kırmızı KartJuventusNapoliİtalya


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