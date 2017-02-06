Galatasaray'dan çifte transfer

Ashley Paris’in transferine ilişkin kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız, 21 Eylül 1987 doğumlu Birleşik Amerikalı pivot Ashley Paris ile sezon sonuna dek anlaştı. Lise kariyerine Kaliforniya’da bulunan Modesto Christian’da başlayan ve sonrasında Piedmont Lisesi’ne transfer olan Ashley Paris, 21 Mayıs 2006’da Amerika U20 Milli Takımı’na da seçildi. Kolej kariyeri için Oklahoma Üniversitesi’ni seçen Paris, aynı sezonda forma giydiği Sooners’ta ikiz kardeşi Courtney Paris ile birlikte Big 12 şampiyonu oldu. 2007 yılında tekrar Oklahoma Üniversitesi’ne gelen Paris başarılı bir sezon geçirerek All-Big 12 Akademic ilk beşine seçilme başarısı gösterdi. Dört sezonluk Oklahoma kariyerinde toplamda 137 maça çıkan 1.91 boyundaki pivot maç başı 9.3 sayı, 7.8 ribaund, 1.5 asist, 0.8 blok ortalamalarıyla oynadı.



Ashley Paris, 9 Nisan 2009 tarihinde Los Angeles Sparks tarafından ikini tur 22. sıradan draft edilirken burada istediği süreyi bulamadı ve ertesi sezonun Mart ayında Phoenix Mercury ile hazırlık kampına katıldı.



Ashley, bu sezonun ardından ise 2011 Mart’ında Atlanta Dream ile kontrat imzaladı. WNBA kariyeri istediği gibi geçmeyen Ashley Paris 2011-12 sezonunda ülkemiz takımlarından Ceyhan Belediyespor’a transfer oldu. 29 yaşındaki pivot sırası ile Edremit Belediyesi Gürespor (2012-13) ve İçel BB (2013-14) takımlarında oynadı.



2015-16 sezonunu WNBA’de San Antonio Stars forması ile geçiren Ashley Paris, 10 maçta ortalama 4.5 sayı ve 3.1 ribaund istatistikleri tutturdu. Bu sezona ise İsrail’in Maccabi Ashdod takımında başlayan Paris, EuroCup Women’da 6 maça çıkarak 3.8 sayı, 3.7 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları elde etti. Sporcumuza hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon dileriz" denildi.



SOFIA DA SILVA



Portekizli pivot Sofia Da Silva’nın transferine ilişkin ise şunlar kaydedildi:



"Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız, 30 Temmuz 1990 doğumlu Portekizli pivot Sofia Da Silva ile sezon sonuna dek anlaştı. Son olarak İspanya’nın Girona takımında forma giyen Portekizli pivot Sofia Da Silva, profesyonel basketbol kariyerine 2009-2010 sezonunda Portekiz’in Olivais Coimbra takımında başladı.



Portekiz Ligi’nde 20 maçta 6.2 sayı, 6.5 ribaund istatistikleri tuttururken %41.5 saha içi isabeti ve %60.0 serbest atış isabetleriyle oynadı. Aynı sezonda EuroCup Women’da da forma giyen Silva, 6 maçta 5.0 sayı ve 4.0 ribaund ile oynadı. 2010-11 sezonunda da Olivais Coimbra forması giyen 1.88’lik pivot, Portekiz Ligi’nde 20 maçta ortalama 8.6 sayı, 9.0 ribaund, 1.7 asist ve 1.8 top çalma istatistikleriyle oynadı. EuroCup Women’da ise 5 maçta ortalama 8.4 sayı, 6.0 ribaund ve 1.0 asist ile oynadı.



2011-12 sezonunda ülkesinin Sport Alges Dafunda takımına transfer olan Sofia da Silva, 27 maçta forma giyerken geçen yılki istatistiklerini geliştirmesinin yanında yeteneklerine üç sayılık basket eklemeyi de başardı. Burada 8.6 sayı ve 6.9 ribaund istatistikleriyle oynarken %48.3 saha içi isabeti, %33.3 üç sayı, %68.3 serbest atış ortalamalarıyla mücadele etti.



Sofia da Silva 2013-14 sezonunda İspanya’nın yolunu tutuyordu. Cadi ICG Software ile bir yıllık kontrat imzalayan pivot, 22 maçta 4.7 sayı ve 3.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı ve ertesi sezon CD Zamarat takımına transferi gerçekleşti. Burada istatistiklerini geliştiren Sofia, 25 maçta 10.2 sayı ve 6.4 ribaund ile oynarken sezonu CAB Madeira’da tamamladı. Madeira’da ise 5 maçta forma giyen Portekizli pivot 2015-16 sezonunda yeniden CD Zamarat’a transfer oluyordu. Zamarat’ta 19 maçta 11.9 sayı, 8.5 ribaund ve 1.3 asist ortalaması tuttururken bir sonraki sezon için Girona takımıyla anlaştı.



Sofia Da Silva aynı zamanda 2008 yılından bu yana Portekiz Milli Takımı’nın da formasını giyiyor. 1.88 boyundaki pivot, boyalı alan çevresinden kullandığı atışlarla etkili olurken sırtı dönük oyunda da bulduğu isabetlerle rakibine eşleşme sorunu yaratabiliyor.



Sporcumuza hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon dileriz."