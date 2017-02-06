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Caner Erkin ile van Persie birbirine girdi!

Beşiktaş - Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin yankıları sürerken maç sonrası yaşanan Caner - van Persie gerilimi geceye damga vuran olaylardandı.

Spor / 6 Şubat 2017 Pazartesi 22:35
Caner Erkin ile van Persie birbirine girdi!

Derbi akşamı kimse tarafından bilinmeyen bir olay daha yaşandı soyunma odasında. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den, önce Inter'e sonra da Beşiktaş'a giden Caner Erkin, karşılaşma sonrası koridorlarda Van Persie'yle karşılaştı. Hollandalı oyuncuya ağır ifadeler kullanan Caner'e orada bulunan Hasan Ali müdahale etti.

Hasan Ali'nin müdahalesiyle geçen yıl Fenerbahçe'de rakip olan ikili birbirlerine girdiler. Karşılıklı küfürleşmeler yaşanırken bu gerginlik de araya girenlerin çabası ile önlendi.

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