Beyaz Gazete Ana Sayfa

Volkan Demirel: Ne ayılığımız kalıyor...

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel 1-0 kazanılan Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Spor / 5 Şubat 2017 Pazar 23:42
Volkan Demirel: Ne ayılığımız kalıyor...

Volkan Demirel Beşiktaş maçı sonrası olaylara tepki gösterdi Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylarlara sert tepki gösterdi. A Spor'a konuşan Volkan Demirek şunları söyledi:

'BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA...'

'Neden buralara geliyoruz neden böyle oluyor ben de bilmiyorum. Bugün önce maçı değerlendireyim. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu ve içeride mağlup olmadıklarını biliyorduk. Buna göre ilk yarım saat gardımızı aldık. İstediğimiz gibi geçti. Onların 10 kişi kalmasından sonra avantajı yakaladık.'

'BANA NİYE TEPKİ VAR? NE AYILIĞIM KALDI...'

'Bana neden bu kadar tepki var? Bazıları yine konuşacak şöyle böyle... Ben hiçbir şey yapmadım. Zaman geçirebilirim. Bunlar sahada profesyonel şeyler. Soyunma odasına giderken dalaşıyoruz, edişiyoruz. Ya siz, ya biz tur atlayacaktık. Olayları buralara taşıyan bazıları. Sonra insanlar gaza gelince biz de tepki gösteriyoruz. Yani ne ayılığım kaldı, ne annem, ne babam... Sürekli küfür...'

'BEŞİKTAŞ'IN GÜZEL STADI VAR AMA...'

'Biz buraya galip gelmek için geldik. Elimizden geleni yaptık. Evet Beşiktaş iyi takım ve onlara saygı duyuyoruz. Statları çok güzel, iyi atmosferleri var ama bu olayları buraya getirilme şeklinin altını iyice kazımak lazım.'
.

Volkan Demirel: Ne ayılığımız kalıyor... Volkan Demirel: Ne ayılığımız kalıyor... Şenol Güneş: Rakibi tebrik etmek doğru değil Şenol Güneş: Rakibi tebrik etmek doğru değil Fikret Orman: Süt kupası sonuçta Fikret Orman: Süt kupası sonuçta 34 yıl sonra bir ilk 34 yıl sonra bir ilk Çebi'den Fenerbahçe'ye sert gönderme Çebi'den Fenerbahçe'ye sert gönderme Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı İlhan Ekşioğlu'ndan olay tweet İlhan Ekşioğlu'ndan olay tweet Seriyi Fenerbahçe bozdu! Seriyi Fenerbahçe bozdu! Şenol Güneş'ten şaşırtan hareket Şenol Güneş'ten şaşırtan hareket Van Persie'den kızdıran hareket Van Persie'den kızdıran hareket

Volkan DemirelFenerbahçeZiraat Türkiye KupasıBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar