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Sinan Engin: Mete Kalkavan'ı yaktılar

Sinan Engin hakeme yönelik eleştirilere değinerek Mete Kalkavan'ın yan hakemin kurbanı olduğunu söyledi.

Spor / 4 Şubat 2017 Cumartesi 23:51
Sinan Engin: Mete Kalkavan'ı yaktılar
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Türkiye Kupası'nda Başakşehir'in Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maça hakem kararları damga vurdu.

Pozisyonları değerlendiren ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Mete Kalkavan'ın en az hata yaptığı maçlardan biri olduğunu, yan hakem ve 4. hakemin Kalkavan'ı yaktığını söyledi.

Engin, ofsayt pozisyonunu kaçıranın yan hakem olduğunu, Emre Belözoğlu'nun dirsek attığı pozisyonda da Kalkavan'ın uyarılması gerektiğini söyledi.

Beyaz Futbol programında hakem hakkında konuşan Sinan Engin şu ifadeleri kullandı;

KALKAVAN'I YAKTINIZ

Mete Kalkavan'ın burada hatası yüzde 30. Maçın yan hakemi Ceyhun Sesigüzel, Mete Kalkavan'ı yaktı. Emre'nin pozisyonu önünde oluyor, Kalkavan arkadan göremiyor. Yan hakemin görüntüsünde, çizgi hakeminin görüntüsünde, dördüncü hakemin görüntüsünde ama hepsi atladı. Hepiniz Mete Kalkavan'ı yaktınız.

MAÇIN YILDIZI SESİGÜZEL


Mete Kalkavan belki de en az hata yaptığı maçlardan birini geçirdi. Kesinlikle burada yan hakem ve dördüncü hakem Mete Kalkavan'ı yaktı. Maçın yıldızı Ceyhun Sesigüzel'dir.
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