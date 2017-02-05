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Şenol Güneş'ten şaşırtan hareket

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçeli Simon Kjaer'in yüzünü sıktı.

Spor / 5 Şubat 2017 Pazar 22:10
Şenol Güneş'ten şaşırtan hareket

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Tosic'in kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından Vodafone Arena karıştı...

İlk yarının son dakikalarda yaşanan pozisyonda Tosic'in van Persie'nin üzerine yürüyerek vurmasının ardından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan Sırp oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Bu kararın ardından çok sinirlenen Tosic'i arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Bu sırada tedavi için kenara gelen van Persie'yi Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş yardımcı hakeme şikayet etti.

ŞENOL GÜNEŞ, FUTBOLCULARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Gerilimli biten ilk yarının sonunda oyuncuların soyunma odasına giderken tünel girişinde Beşiktaş yardımcı antrenörü Tamer Tuna ile Volkan Demirel itişti. Yaşanan gerilimde Şenol Güneş de Fenerbahçeli futbolcuların üzerine yürüdü. Bu sırada Simon Kjaer ile Şenol Güneş'in arasında yaşanan temas dikkatlerden kaçmadı.



GÜNEŞ, KJAER'İN YÜZÜNÜ SIKTI

Güneş, Van Persie'ye bir şeyler söylemek için hamle yaptı. O sırada Kjaer, Güneş'e tepki gösterdi. Şenol hoca ile Danimarkalı oyuncu arasında yaşanan itişmenin fotoğrafları sosyal medyada düştü. Volkan Demirel ve Tamer Tuna araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Güneş'in eli, Tamer Tuna'nın yüzüne geldi.

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