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Şenol Güneş: Rakibi tebrik etmek doğru değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, olaylı Fenerbahçe derbisi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Spor / 5 Şubat 2017 Pazar 23:30
Şenol Güneş: Rakibi tebrik etmek doğru değil

Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylı maçta Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek elenen Beşiktaş'ta Şenol Güneş maçtan sonra yayıncı kuruluşta çok sinirlendi! Maçı ve olayları değerlendiren Güneş, “Rakibi tebrik etmek bile doğru değil şu anda” ifadelerini kullanırken, hakemin kötü yönetimini eleştirdi.

Şenol Güneş'in sözleri şöyle;

“Oyun kontrolü bizdeyken, iyi oynuyorken gereksiz bir şekilde oyuncumuzun atılması oyunun üstünlüğü Fenerbahçe'ye geçti. Rakip 11'e 10 oynayınca iyiydi. Kolay bir maç değildi. Geriye düşünce olumsuzluklar daha fazla oldu. Rakibi tebrik etmek bile doğru değil şu anda! Ama kazanan onlar… Oyuncularımla gurur duyuyorum. Sadece futbol oynamanın yeterli olmadığını gördüler. Sakin olup, provake olmamak lazım.

Lens'in golünü iptal edip kart vermeyen hakem, geçen sezon Trabzonspor maçında Quaresma'yı aynı pozisyondan atan hakem… Biz kendi oyunumuzla başarılı olacağız. Mazeretleri rakip üzerinden yapmak doğru değil. İyi oyuncularımız ve iyi takımız.

KJAER İLE İŞİM YOK!

Van Persie gelirken oyuncularıma ‘Van Persie'nin proveksine neden geliyorsunuz' diye bağırdım. Onlar üstüme geldi. Van Persie gelip de bizim oyuncularımıza gelip laflar söylemesi, Van Persie ile Kjaer iyi profesyonel olmuşlar. Türkiye'deki futbolu öğrenmişler. Ben oyuncularıma kızarken, onlar önüme geldi. ”

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