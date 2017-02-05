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Ronaldinho İstanbul'a geldi

Brezilya'nın efsane ismi Ronaldinho, İspanya'dan Türkiye'ye geldi.

Spor / 5 Şubat 2017 Pazar 01:22
Ronaldinho İstanbul'a geldi

THY'nin tarifeli seferiyle Barcelona'dan İstanbul'a gece geç saatlerde gelen efsane futbolcu Ronaldinho'yu Atatürk Havalimanı'nda ünlü Menajer Ümit Akbulut karşıladı.

Havalimanı çalışanları ve Türk Hava Yolları uçuş ekibinin fotoğraf çekilme isteğini kırmayan ünlü forvet özel bir araca binerek havaliman'ndan ayrıldı.

Brezilyalı yıldızın İstanbul'a ünlü futbolcuların da ortakları arasında bulunduğu menajerlik ve organizasyon şirketine ortak olmak için geldi.



Ronaldinho'nun ayrıca Japonya'da açtığı R10 spor okulunun ikinci şubesini Hadımköy'de Ümit Akbulut'la birlikte açacağı öğrenildi. Aralık ayında gelmesi gereken Ronaldinho'un Chapecoense futbol takımının bindiği uçağın düşmesi nedeniyle ziyaretini geciktirdiği öğrenildi.


HadımköyRonaldinhoTürk Hava Yolları


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